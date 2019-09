C'è probabilmente una perdita di aderenza a causa del fondo stradale viscido all'origine dell'incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino sulla Sp 150 tra Gissi e Carpineto Sinello.

Dalle prime informazioni in nostro possesso pare che una Fiat Panda sulla quale viaggiavano padre e figlio di Carpineto si è scontrata contro un furgone. L'auto stava raggiungendo la Val Sinello, dove il ragazzo avrebbe dovuto prendere l'autobus degli studenti per andare a scuola. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco di Vasto. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'utilitaria che sono stati trasportati in codice giallo al "San Pio" di Vasto.