"Il Comitato per il No al referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, insieme con il Direttivo di Forza Italia, informa i cittadini che sabato 29 ottobre, dalle ore 17 alle 20, sarà in piazza Diomede, con un gazebo, per manifestare in favore del NO al referendum".

L'annuncio giunge dal direttivo locale del partito, che sottolinea: "Saremo a disposizione dei cittadini per spiegare e motivare le nostre ragioni per il no, con un confronto aperto e cordiale con tutti. Come tutti sanno, questo referendum è confermativo di una legge che modifica l’attuale assetto costituzionale: ai cittadini si chiede di confermare o di rigettare una legge di modifica costituzionale – legge n. 88 del 15 aprile 2016 - già approvata dal Parlamento ma che, per essere applicata, ha bisogno di questo passaggio di voto popolare. Forza Italia ritiene questa legge peggiorativa perché pone limiti alla consolidata democrazia parlamentare e introduce forme di oligarchia governativa, nella quale e per la quale, la volontà popolare avrà sempre meno importanza. Forza Italia invita al confronto tutti i cittadini di qualsiasi appartenenza ideologica e di partito. Al referendum costituzionale del 4 dicembre votiamo no!".