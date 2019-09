È il giorno della presentazione ufficiale del Giro d'Italia 2017, centesima edizione della corsa rosa. In attesa di conoscere il percorso ufficiale disegnato dagli organizzatori della gara ciclistica, si aggiungono particolari alle indiscrezioni dei giorni scorsi risspetto alla nona tappa, quella del 14 maggio, che si sonderà tra Montenero di Bisaccia e il Blockhaus. Dopo la partenza dal Molise i ciclisti attraverseranno tutto l'Abruzzo, percorrendo circa 140 km. (la mappa diffusa in rete dice 139 ma c'è chi parla di 145), dal mare alla montagna.

Da Montenero la carovana passerà per San Salvo, scendendo poi alla marina e risalendo verso Vasto. Secondo il disegno altimetrico la corsa passerà per il centro città, dirigendosi poi verso lo svincolo autostradale A14 Vasto Nord/Casalbordino per immettersi sulla statale 16 e percorrere il tratto della Costa dei Trabocchi. Dopo il passaggio per Chieti si punterà verso la montagna con l'impennata dai 524 metri di Roccamorice ai 1674 metri del Blockhaus. Una salita durissima, tra le più difficili d'Italia, su cui i pretendenti alla vittoria finale daranno battaglia.

Restano da conoscere i dettagli "ufficiali" sulla tappa Montenero-Blockhaus e le iniziative che si svolgeranno nei territori interessati dal passaggio della corsa rosa in quei giorni per vivere momenti di festa e sport nel segno delle due ruote.