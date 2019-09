Assistenza, passione e cortesia sono le caratteristiche della farmacia De Luca, situata in Corso Mazzini 37 a Vasto. Esternamente è presente un ampio parcheggio che garantisce la sosta momentanea alle autovetture. All'interno, invece, si qualifica per una gamma completa di prodotti dermo-cosmetici, naturalie fitoterapici, farmaci da banco e veterinari, prodotti per celiaci, l'igiene, l'infanzia e molto altro ancora.

La farmacia De Luca è a disposizione dei pazienti effettuando orario continuato e offrendo numerosi servizi tra cui consegna a domicilio, controllo della pressione sanguigna, analisi del sangue, forazione dei lobi con l'uso di orecchini BIO e anallergici , preparazione di prodotti galenici. L'obiettivo principale è quello di offrire un servizio di alta qualità e di soddisfare le esigenze dei pazienti mediante numerose offerte su apparecchiature elettromedicali, quali sistemi per aerosolterapia, e misurapressione digitali, e offerte mensili su una varietà di prodotti.

Le lingue parlate dallo staff dei farmacisti professionisti sono italiano, inglese e arabo per poter comunicare al meglio e venire incontro alle esigenze del paziente, offrendo consiglio e supporto.

Farmacia De Luca Maria Antonietta

Corso Mazzini, 37 - Vasto

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15 alle 20.30.

Informazione pubblicitaria