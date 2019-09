Dalle calle veneziane ai lunghi rettilinei marsicani passando per gli sterrati molisani. Le gambe degli atleti della Podistica Vasto non si sono fermate neanche domenica scorsa confermando, semmai ce ne fosse bisogno, una società molto attiva nel panorama podistico regionale ed anche nazionale, con risultati di tutto rispetto.

Nell'incantevole scenario della sua laguna, tra i suoi antichi palazzi e lungo un entroterra non da meno, si è tenuta la 31ª edizione della Maratona di Venezia, una delle più importanti e suggestive a livello internazionale, che ha visto la partecipazione di quasi 10.000 atleti tra cui Daniele Altieri e Marianna Di Filippo. Il percorso, anche se affascinante, si è rivelato comunque impegnativo soprattutto nella parte finale, corso nella Venezia lagunare, con i continui saliscendi dovuti ai ponti sui canali, ma ciò non ha impedito ad Altieri di tagliare il traguardo nella splendida piazza San Marco con l'ottimo tempo di 3 ore e 13 minuti classificandosi nei primi 400. Anche la Di Filippo si è ben comportata nella 10 km, gara satellite alla maratona, migliorando la sua performance in 1 ora e 9 minuti.

E di sorrisi ce ne sono stati anche più a sud, in terra marsicana, dove si è corsa quella che viene definita "la Mezza più veloce d'Italia": la 21 km del Fucino. Ai nastri di partenza non poteva mancare uno degli atleti di punta della Podistica Vasto, Nicolino Catalano, meglio conosciuto come Zuzù, che non si è smentito nemmeno stavolta, piazzandosi non solo 10° assoluto, ma soprattutto laureandosi vice campione regionale Fidal di mezza maratona nella categoria M40.

Davvero una gran bella soddisfazione per il runner biancorosso, Giuseppe Costanzo, podista "junior" della società vastese, ma già con ottimi tempi di percorrenza in gara, che ha calcato le piste erbose di Colle d'Anchise (CB) in occasione del "Cross Country Piana dei Mulini", corsa campestre interregionale della lunghezza di 8 km. Anche per lui rilievi cronometrici positivi: 34'16" e 17° assoluto su circa 140 partecipanti.

Grande la soddisfazione per la presidente Antonia Falasca e il direttivo della Podistica Vasto per gli atleti ed i risultati da loro ottenuti.

Pierpaolo Del Casale A.S. Podistica Vasto