"Non dobbiamo farci abbattere dalle due sconfitte. Anzi, dobbiamo ripartire da domenica". Questa la ricetta di Cosimo Cosenza, centrocampista della Vastese Calcio, dopo il doppio stop consecutivo rimediato dai biancorossi in serie D. Alla ripresa degli allenamenti all'Aragona mister Colavitto ha parlato alla squadra negli spogliatoi e poi tutti sul campo per iniziare a preparare la prossime sfida di campionato con il Pineto.

Per Cosenza le due sconfitte non devono pesare eccessivamente sul morale dei biancorossi ma devono essere lo stimolo per analizzare ciò che può essere migliorato nel prosieguo della stagione. Solo con questa mentalità positiva la Vastese potrà tornare a riprendere la marcia vincente che l'aveva portata ad affermazioni importanti come i successi in casa della Fermana e del Matelica.