Red Devils Chieti - Vasto Futsal 6-2

Sabato alle ore 15 i vastesi sono stati ospiti dei Red Devils Chieti, squadra accreditata alla vittoria finale. Partenza di gara shock con gol dei chietini dopo 30 secondi su un errore da schema su calcio di inizio. I vastesi vanno in bambola e sull’uno contro uno offensivo e difensivo subiscono la superiorità dei chietini che sono micidiali con la velocità in contropiede e portano il passivo sul 3-0. La reazione dei vastesi è insufficiente ma porta comunque Porretti a segnare su errore del portiere avversario. Neanche il tempo di gioire che i Red Devils muovono nuovamente il tabellone del punteggio chiudendo il secondo tempo sul 4 a 1. Mister Giacomucci chiede ai propri uomini uno scatto d’orgoglio che nella ripresa si verifica anche grazie ad alcuni cambi tattici apportati al match. Dopo aver subito la quinta rete, pressano i chietini che non riusciranno più ad impensierirli seriamente e riescono ad accorciare con Rossi bravo a sfruttare la ribattuta del portiere sul fendente di Di Giacomo. I vastesi riescono anche a guadagnarsi il bonus falli e sprecano due tiri liberi con Di Giacomo e Mileno. I chietini faticano ad imporre il proprio gioco grazie alla pressione e si affidano alle ripartenze su cui trovano il 6° gol con cui chiudono il match sul risultato di 6 a 2. Partita e prestazione da archiviare in fretta per i biancorossi che già dal 1 Novembre nella gara casalinga con il Tollo proveranno a riscattarsi.

Minerva C5 - Futsal Vasto 2-2

Domenica ha fatto il suo esordio nel torneo regionale juniores la squadra vastese guidata da mister Rossi. In scena al Pala Santa Filomena di Chieti va in scena una gara vibrante e ricca di ribaltoni contro il Minerva C5. Verso la fine di un primo tempo molto tattico e avaro di grosse occasioni da ambo le parti, sono i vastesi a passare in vantaggio sfruttando uno schema su calcio di punizione: D’Ercole batte, Notarangelo fa blocco e Piccirilli è lesto a farsi vedere in mezzo e con un piatto trafigge il portiere ospite. Da qui cambia il film della partita: i chietini iniziano a far valere la maggiore fisicità ed iniziano ad impostare il proprio gioco sul piano nervoso, abili a sfruttare la propria maggiore malizia ed esperienze di fronte i vastesi. In diverse occasioni è bravissimo Lella a murare la porta sia su tiri dalla distanza che sull’1 contro 1. Lo stesso copione si verifica nella ripresa dove i vastesi vengono pressati e sprecano due occasioni per il raddoppio ghiotte ghiotte prima con Piccirilli su schema da calcio di inizio, poi con un tiro a giro di D’ercole che sibila al lato del palo. Il Minerva pressa in modo asfissiante i vastesi che capitolano per due volte su un errore in uscita pressing e su un fallo di seconda per limite di secondi sulla rimessa dal fondo. I giovani ragazzi del presidente Giacomucci sono bravi a non capitolare e non cadere nel tranello provocazioni: prima sfiorano il pareggio su tiro di Notarangelo non deviato per un soffio da Di Donato, poi si procurano un tiro libero che lo stesso Di Donato calcia alla perfezione scheggiando l’incrocio e rimbalzando sulla linea di porta. A 5 minuti dalla fine viene chiamata la pressione che porta i suoi frutti: su una palla rubata i chietini fanno fallo, si incarica Notarangelo di battere e di segnare: 2 a 2 e le emozioni non finiscono. All’ultimo secondo Ciancaglini ruba palla, riparte di gran carriera, fa fuori l’avversario si allarga e tira con molta forza a porta spalancata ma la palla si spegne sul lato sinistro per poco. Vastesi comunque soddisfatti dell’intensità espressa e della solidità mentale espressa. Ci sarà invece da lavorare molto su giro palla e su alcune situazioni di gioco.

Vasto Futsal - Lo Schioppo Morino 5-1

Il calendario “spezzatino” dei vastesi si conclude nel pomeriggio con il successo della femminile contro Lo Schioppo Morino. Le ragazze di coach Suriani prendono in mano la partita dal primo all’ultimo minuto, chiudendo il primo tempo sul 3 a 1 con reti di Mazzatenta, Vitelli e Antonellini e subendo solo una rete su calcio d’angolo. Le vastesi consce di avere la partita in mano esprimono ottime trame di gioco e dimostrano grandi progressi. Nel secondo tempo vanno di nuovo a segno con Mazzatenta (con una serpentina prodigiosa tra le avversarie) e con Tiberio fissando il risultato sul 5 a 1. Tanta soddisfazione per mister Suriani, tanta fiducia in più per il morale delle ragazze e tre punti d’oro in classifica dopo questa prima vittoria in campionato.

L’appuntamento è per domenica prossima con due match casalinghi presso la promo tennis: ore 11 juniores impegnata contro Vigor Lanciano, ore 15.30 di scena il campionato femminile.