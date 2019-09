Tanta gente ha partecipato ieri sera al Gran Galà della Moda nel centro storico di Vasto. Corso Italia si è trasformato in una passerella a cielo aperto per ospitare la sfilata delle collezioni autunno/inverno 2016 presentate dalle attività che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Consorzio Vasto in Centro con Marco Santilli Communication ed il Comune di Vasto. Madrina della serata è stata la showgirl Raffaella Fico, accolta sul red carpet da Marco Santilli.

Le sfilate delle collezioni donna, uomo e bambino, sono state intervallate da momenti di spettacolo. Soddisfatto, al termine della serata, il presidente del Consorzio, Marco Corvino, che ha sottolineato come la sinergia tra Comune, organizzatori ed esercenti sia fondamentale per attirare persone nel cuore della città. L'associazione dei commercianti e degli esercenti del centro storico è già al lavoro per pianificare altre iniziative, in particolare in occasione delle festività natalizie.