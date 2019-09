Ieri pomeriggio, verso le 17, una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, è intervenuta in corso Mazzini, nelle vicinanze di un'abitazione dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di un coltello.

"Giunti immediatamente sul posto, - spiegano dal Commissariato - gli agenti rintracciavano, R.L, di anni 58, residente a Vasto, rinvenendo contestualmente sul marciapiede un coltello da cucina di sua proprietà. Nel corso del primo intervento, avendo gli agenti operanti riconosciuto l’uomo, poiché sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per altro reato, procedevano all’arresto dello stesso per i reati di evasione e porto di oggetti atti ad offendere, nonché al sequestro del coltello trovato in possesso del medesimo".