Buoni riscontri per la scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma al Campionato italiano Fiwuk Sanda e Semi-sanda che si è svolto sabato e domenica scorsi a Cepagatti. Ha conquistato la medaglia d'oro il vastese Marco Palmer, al rientro in competizione dopo un lungo stop per infortunio. "Ha dovuto scegliere di effettuare il semi-sanda e non il sanda - spiega il maestro De Palma - perchè dopo 8 mesi di stop non è ancora al 100%. È stato comunque bravo a conquistare la medaglia d'oro ed il titolo italiano di qingda (semi-sanda)". Sul podio anche il 16enne Federico Corbo, medaglia d'argento nel sanda juniores, e Giuseppe Zucaro, medaglia di bronzo nel sanda juniores.

"Il campionato italiano Fiwuk purtroppo è stato penalizzato dai pochi atleti partecipanti nel sanda e semi-sanda - sottolinea De Palma -, all'incirca 80. Ma comunque, chi è sceso in gara, ha saputo lo stesso dare spettacolo mettendo in atto tutto ciò che si impara in palestra. Adesso da domani si torna ad allenarsi per migliorare e crescere in vista delle prossime gare già nel mese di novembre. Gli atleti sono più che motivati di crescere e diventare sempre più forti".