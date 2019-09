Purtroppo non ce l'ha fatta Verino Di Paolo, l'anziano caduto questa mattina da una scala mentre potava un albero vicino casa. Troppo gravi le condizioni del 79enne trasportato a Pescara in eliambulanza.

LA PRIMA NOTIZIA - È stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Santo Spirito di Pescara per l'uomo che stamattina è caduto da una scala mentre potava un albero davanti casa a Carpineto Sinello.

In base alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto attorno alle 10.30, quando il 79enne ha perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo la testa sul cemento.

Vista la serietà delle condizioni dell'uomo, il personale del 118 ha ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero da Pescara. L'uomo è stato ricoverato in Neurochirurgia per un grave trauma commotivo e dovrà essere sottoposto a intervento.