Singolare intoppo per il sito internet dell'Istituto Comprensivo di Monteodorisio. Da ieri (quando ci è arrivata la segnalazione) fino alla tarda mattinata di oggi, accedendo all'url della scuola (http://www.icmonteodorisio.com/) ci si trovava di fronte a una schermata bianca con una bandiera sventolante della presunta organizzazione Red Turk e alla scritta "Hackerato da Gok Turk".

All'immagine seguiva una serie di frasi su operazioni militari accompagnate dall'esclamazione "Not Terrorism!!!". Il testo – tradotto – si concludeva con "Terrorismo è riservato solo ai musulmani, ma i musulmani non sono terroristi!". In sottofondo, inoltre, si potevano ascoltare frasi in lingua turca accompagnate da una melodia.

Dalla scuola spiegano a zonalocale.it che si è trattato probabilmente di un virus sottolineando che sul portale non sono presenti dati sensibili a rischio. Nella tarda mattinata odierna si è tornati alla normalità.