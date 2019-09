Sedici iniziative tra sport, intrattenimento, cultura e gastronomia. Nell'ambito dell'Open day indetto dalla Regione Abruzzo, il Comune di Vasto, insieme alla Destinazion management company Costiera dei Trabocchi e a 32 partner tra associazioni e aziende, lancia il Paranza parade party: due giorni "alla scoperta di Punta Aderci-Percorsi esperienziali inediti", come recita il sottotitolo dellla manifestazione in programma sabato 29 ottobre e domenica 30 a Punta Penna.

Si comincerà sabato alle 9,15 con il ritrovo dei partecipanti alle visite guidate e alle passeggiate nella Riserva di Punta Aderci, con possibilità di praticare bird whatching, mountain bike e beach sports sulla spiaggia di Punta Penna, da dove alle 9,30 partirà la Young Marathon, organizzata dagli insegnanti di motire delle scuole in collaboraizone con la Podistica Vasto.

Alle 10 la regata delle barche del Circolo nautico, con partenza dal molo turistico del porto. Un quarto d'ora dopo il volo degli aquiloni, a cura del Lions club Adriatica Vittoria Colonna. La rievocazione dell'antica tecnica di pesca è fissata alle 10,30 con la Sciabica, organizzata dall'Anmi anche alla stessa ora del giorno successivo. A mezzogiorno l'apertura degli stand enogastronomici nel borgo di Punta Penna a cura dei consorzi Vivere Vasto Marina e Vasto in centro. Nel pomeriggio, alle 15, ricominceranno le passeggiate, visite guidate e attività sportive. Alle 17 il taglio del nastro, cui farà das testimonial il conduttore di Rai 1 Massimiliano Ossini. Successivamente riapriranno gli stad enogastronomici, accompagnati fino all'una di notte da gruppi musicali e dj set.

Sulla stessa falsariga il programma della seconda giornata, che inizierà alle 9,15 con le attività ludico-sportive in spiaggia, per proseguire con la Paranza parade marathon, garanon competitiva orgtanizzata dalla Podistica Vasto, mentre alle 10 nel mare antistante la riserva andrà in scena la mini regata dimostrativa della classe optimist del circolo nautico. Alla stessa ora, sull'arenile unallenamento militare a cura di Change. Da mezzogiorno in poi, riapertura degli stand enogastronomici, attività ludico.sportive e musica fino all'una di notte.