Ancora un incidente all'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare. Ferite alla testa per l'uomo in moto che ha avuto la peggio nel violento impatto tra auto e scooter avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. E' accaduto attorno alle 14,50 al crocevia antistante la chiesa della Madonna dei Sette Dolori.

Per cause da accertare, una Peugeot 206 che viaggiava lungo la corsia nord di corso Mazzini si è scontrata con il ciclomotore che stava svoltando da via Giulio Cesare. L'impatto è stato forte. L'uomo in sella allo scooter è caduto, battendo pesantemente la testa sull'asfalto e riportando una ferita con copiosa perdita di sangue. Il ferito era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori. E' stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

L'incrocio è lo stesso in cui a luglio perse la vita una giovane donna di 34 anni, Roberta Smargiassi, in un violento impatto tra il suo motorino e un'auto in transito sulla corsia che conduce alla periferia settentrionale di Vasto.