In occasione della manifestazione "Abruzzo Open Day Winter" i Musei Civici di Vasto presso Palazzo d’Avalos saranno aperti sabato 29 ottobre, domenica 30 ottobre, e martedì 1 novembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 con il biglietto d’ingresso a 1 euro.

"In linea con lo spirito della manifestazione e le tematiche già sviluppate durante la Festa dei Musei e le Giornate Europee del patrimonio, che hanno posto l’accento su concetti quali la partecipazione al patrimonio e la 'comunità di eredità', - spiegano dagli uffici dei Musei di Palazzo d'Avalos - i Musei propongono un programma che intende presentare al pubblico le figure storiche, gli artisti, i collezionisti che hanno contribuito a definire l’identità culturale della città, e la cui eredità è viva e palpabile nelle sale dei musei. Le collezioni di Palazzo d’Avalos offrono infatti una panoramica storica che dai reperti archeologici di età pre-romana e romana arriva fino all'arte contemporanea delle collezioni Mediterrania e Segni d’Arte, passando per la prestigiosa Pinacoteca che espone la collezione dei fratelli Palizzi. Anche le tradizioni locali sono rappresentate grazie alla presenza di un Museo del Costume. L’offerta culturale, già molto ricca, sarà per l'occasione incrementata con una esposizione temporanea di opere dai depositi, veri e propri tesori da riscoprire: una selezione delle lastre di rame con soggetti dall’antico di Nicola Tiberi e alcuni disegni di Francesco Paolo Michetti. Le incisioni di Tiberi, pittore e incisore vastese della seconda metà del Settecento, contribuirono a diffondere il gusto per l’antico e il collezionismo che portarono alla metà dell’Ottocento alla nascita a Vasto del Gabinetto Archeologico Comunale, il più antico museo archeologico pubblico in Abruzzo. Alcune delle incisioni del Tiberi riproducono reperti tuttora esposti nel moderno allestimento".

A supporto dell’iniziativa i servizi museali offriranno gratuitamente visite guidate tematiche per approfondire le diverse sezioni museali: sabato 29 ottobre h. 17.00 Pinacoteca Palizzi e Francesco Paolo Michetti a Palazzo d’Avalos; domenica 30 ottobre h. 10.30 Il Museo Archeologico e l’antico nelle incisioni di Nicola Tiberi; martedì 1 novembre h. 10.30 Palazzo d’Avalos e le sue raccolte.

Musei Civici di Palazzo d'Avalos, Piazza Lucio Valerio Pudente

