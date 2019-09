Seconda sconfitta consecutiva per la Vastese che, dopo essere capitolata tra le mura amiche, perde anche l’imbattibilità esterna nel campionato di serie D. La Vis Pesaro vince 2-1 dopo un primo tempo di dominio assoluto ed una ripresa in cui ha chiuso ogni spazio alla squadra di mister Colavitto che è riuscita raramente ad impensierire la retroguardia marchigiana. La Vastese scivola così al quarto posto in classifica, a quattro punti dall’Olympia Agnonese che ha battuto la Fermana.

La partita. La Vis Pesaro si schiera in campo senza i titolari Rossi e Cappuccini, nella Vastese manca ancora Allocca, recuperato ma tenuto precauzionalmente in panchina da mister Colavitto. La partita entra nel vivo già dai primi minuti. Al 3’ Russo libera l’area dopo un colpo di testa di Gennari sugli sviluppi di un calcio di punizione. I padroni di casa si propongono meglio in avanti. Al 7’ è provvidenziale la scivolata di Bartoli per impedire a Ridolfi di concludere pericolosamente in porta. Tre minuti dopo è ancora Ridolfi a rendersi pericoloso con un’azione solitaria sulla sinistra ma il suo cross finisce direttamente tra le braccia di Russo. La Vis Pesaro è sempre pericolosa in avanti. Al 18’ Russo deve uscire di piede fuori dall’area per anticipare Ridolfi. Nulla può il portiere biancorosso due minuti più tardi quando si trova davanti Costantino, abile ad infilarsi tra le maglie della difesa vastese e calciare in gol per il vantaggio pesarese. E’ sempre la squadra di mister Sassarini a fare la partita con uno scatenato Ridolfi che è una spina nel fianco per la difesa vastese. Al 27’ il numero 10 della Vis si esibisce in una conclusione acrobatica che però finisce a lato. Al 32’ arriva il pareggio della Vastese. Su un traversone che arriva in area il portiere Molinaro non trattiene la palla che arriva sui piedi di Fiore, impeccabile nella conclusione a rete. Ma al 40’ la Vis Pesaro torna in vantaggio. Una palla persa dai vastesi nella metà campo avversario innesca il contropiede di Ridolfi che porta la squadra di casa a beneficiare di un calcio di punizione dal limite. La conclusione di Mureno è potente e trova la deviazione di Conte appostato tra gli uomini della barriera vastese finendo alle spalle di Russo. Si va al riposo con la Vis Pesaro avanti per 2-1.

Al rientro in campo la Vastese prova a spostare il baricentro in avanti ma la squadra di casa continua a chiudere bene ogni spazio. Ma ad incidere è sempre la Vis Pesaro con un Ridolfi sempre pericoloso quando prende palla. Al 15’ semina il panico tra i biancorossi e serve Costantino che però calcia fuori. Due minuti dopo ancora un pericolo in area Vastese con la palla che viene messa in angolo dalla difesa. Proteste dei vastesi al 19’ quando Cosenza va in gol ma l’arbitro annulla la rete per un presunto fuorigioco. Colavitto prova a rinforzare l’attacco inserendo Marinelli al posto di Manzo ma i vastesi fanno sempre tanta fatica a proporsi in avanti. Alla mezz’ora gli altri due cambi degli ospiti con Scutti che prende il posto di Di Pietro e Galizia che subentra a Prisco. Negli ultimi minuti la Vis Pesaro controlla il gioco e, dopo l’azione della Vastese conclusa dal tiro fuori di Galizia, colpisce il palo con Bugaro, la palla arriva a Tedesco che viene murato dalla difesa biancorossa. L’ultimo assalto porta la firma di Cosenza ma il suo colpo di testa è troppo centrale e viene bloccato da Molinaro. Al triplice fischio di Bitonti sono i padroni di casa a festeggiare per la vittoria. La Vastese esce dal campo con tanto rammarico ma tra gli applausi dei propri tifosi presenti sugli spalti del Benelli.

Vis Pesaro - Vastese 2-1

(20’Costantino; 32’ Fiore; 40’ Conte)

Vis Pesaro: Molinaro, Ficola, Mureno, Greco, Gennari, Paoli, Comi (31’ Conte), Raparo, Costantino (28’st Falomi), Ridolfi (35’st Bugaro), Tedesco. Panchina: Stefanelli, Del Pivo, Dadi, Rossoni, Gadda,Sapucci. Allenatore: Sassarini

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro (30’st Scutti), Campanella, Bartoli, Cosenza, Manzo (25’st Marinelli), Prisco (31’st Galizia), Fiore, Felici. Panchina: Marconato, Allocca, Bacchiocchi, Mancino, Tafili, Di Domenico. Allenatore: Colavitto.

Arbitro: Bitonti di Bologna (Saccone di Forlì e Pascali di Bologna)

Ammoniti: Campanella, Raparo, Prisco, Cosenza, Felici

L’8ª giornata

Campobasso - San Nicolò 1-5

Matelica - San Marino 4-2

Monticelli - Chieti sospesa

Olympia Agnonese - Fermana 3-2

Pineto - Alfonsine 3-2

Recanatese - Civitanovese 2-2

Romagna Centro - Castelfidardo 1-1

Sammaurese - Jesina 0-1

Vis Pesaro - Vastese 2-1

La classifica

18 Olympia Agnonese; 17 Matelica; 15 San Nicolò; 14 Vastese; 13 Fermana, Vis Pesaro; 11 Sammaurese, Civitanovese, Campobasso; 10 Jesina; 9 Alfonsine, Romagna Centro; 8 San Marino, Pineto, Monticelli, Castelfidardo; 6 Recanatese; Chieti 0. [Monticelli e Chieti una partita in meno]