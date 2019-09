Tre veicoli distrutti e altre auto danneggiate. È il bilancio dell'ultima notte tra Vasto e Carpineto Sinello che ha visto particolarmente impegnati carabinieri e vigili del fuoco. Il primo allarme è scattato intorno alla mezzanotte e mezza: in via Incoronata una Fiat Punto era stata data alle fiamme; l'intervento immediato dei vigili ha fatto sì che le fiamme non si propagassero limitandosi alla parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri, i carabinieri di Vasto; sembrerebbe che per la famiglia non si tratti del primo atto subito simile.

Poco dopo le 3, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Carpineto Sinello. Qui ignoti hanno agito nel centro del paese, tra piazza Marconi e via San Martino. I due veicoli erano parcheggiati in piazza, all'arrivo dei pompieri, il fuoco le aveva già divorate completamente. È probabile che l'obiettivo di chi ha agito fosse solo una con le fiamme che poi si sono estese a quella parcheggiata vicino.

In via San Martino, invece, come confermato dal sindaco Antonio Colonna, a un'altra automobile sono state bucate le ruote. Qui sono intervenuti, per i rilievi del caso, i carabinieri di Gissi. Lo stesso primo cittadino ora pone l'accento sulla questione-sicurezza considerato che solo lunedì scorso un altro cittadino ha subito un ingente furto in campagna.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi è esclusa, anche eventuali collegamenti tra i due casi, visto che i proprietari di due delle tre auto coinvolte sarebbero legati da parentela.