È un calcio di rigore realizzato da Di Pasquale a riportare la vittoria in casa Casalbordino. Grande protagonista della partita è stato il portiere dei giallorossi Villamagna che, in più occasioni, ha negato il gol alla squadra ospite. Allo scadere del primo tempo l'episodio chiave del match: il capitano del Silvi, Vianale, colpisce con un braccio e l'arbitro assegna il calcio di rigore che Di Pasquale non sbaglia. Nella ripresa gli uomini di mister Farina cercano senza fortuna il raddoppio ma sono bravi, anche grazie ad un Villamagna positivo, a negare la rete al Silvi. Dal 60' entrambe le formazioni sono rimaste in 10 uomini per il doppio giallo rimediato dai due capitani.

Ancora una sconfitta per il Vasto Marina che viene risucchiato in fondo alla classifica. I biancorossi sono terz'ultimi a quota 5 punti in classifica con appena tre lunghezze di vantaggio sul Castiglione Valfino fanalino di coda. A decidere la sfida contro il Fossacesia è stata una rete di D'Ortona dopo appena 5 minuti di gioco. Sotto di un gol la squadra dei mister Liberatore e Barisano, anche oggi in campo con tanti under, non è riuscita mai a scalfire l'arcigna difesa della squadra ospite, ben chiusa dopo il vantaggio realizzato. Nel finale il Fossacesia è rimasto in 10 ma ormai i giochi erano fatti ed il Vasto Marina non ha avuto tempo di approfittare della superiorità numerica.

L'8ª giornata

Castello 2000 - Villa 2015 3-0

Il Delfino Flacco Porto - Castiglione Valfino 1-0

Palombaro - Spoltore 1-1

Passo Cordone - Sulmonese Ofena 0-0

Raiano - Chieti Torre Alex 2-2

Sporting Casolana - Val di Sangro 1-1

Virtus Ortona - Bucchianico 1-1

La classifica

22 Chieti Torre Alex

18 Spoltore

15 Villa 2015

14 Silvi

13 Raiano

13 Val di Sangro

12 Bucchianico

12 Passo Cordone

12 Sulmonese Ofena

11 Casalbordino

11 Il Delfino Flacco Porto

9 Castello 2000

6 Virtus Ortona

5 Palombaro

5 Vasto Marina

3 Sporting Casolana

2 Castiglione Valfino