Va al Lentella il big match di giornata di Torrebruna. In trasferta i gialloverdi di mister De Ninis si impongono per 3 a 1 con le reti dei tre pezzi forti d'attacco: Giuseppe Tracchia, Basso Colonna ed Elia Portellini su rigore. La squadra di casa ha accorciato le distanze con la propria punta di diamante, Riccardo Bodani. Da annotare un rigore parato a Florea (Lentella) sul risultato di 3 a 0. Il Lentella raggiunge così al primo posto la New Robur.

La formazione di Castiglione Messer Marino ha pareggiato per 2 a 2 in casa contro la Virtus Tufillo. La squadra di casa è andata avanti due volte venendo ripresa dai biancoblu. Ad aprire le marcature è stato Davide Magnacca (NR), poi seguito su rigore da Riccardo D'Ugo alla prima rete in campionato. I castiglionesi sono tornati quindi avanti con Giuseppe Sciartilli per poi essere raggiunti definitivamente da Marco Pavone.

Sale al secondo posto il Real San Giacomo che strapazza sul proprio campo il Vasto United. Gli scernesi si impongono 4 a 0, con i gol di Orunesu e D'Ascenzo, quest'ultimo autore di una tripletta. I vastesi restano fermi a un punto.

A quota 6 c'è anche la Sansalvese che dimentica la sconfitta di domenica scorsa con un cambio di modulo che ha portato i suoi frutti. Altrettanto rotonda, infatti, la vittoria dei sansalvesi sulla Dinamo Roccaspinalveti. Una doppietta di Cordisco, una rete di Chioditti e un rigore di Argentieri fissano il 4 a 0 finale. Vittoria anche per l'Aurora Furci che si impone davanti al pubblico amico per 2 a 0 sull'Atletico Vasto con altrettanti rigori trasformati da Adrian Micle e Andrea Di Santo.

Primi tre punti per il Casalanguida che era ancora ferma a quota 0. La vittoria arriva in trasferta a Guilmi con una partita non adatta ai deboli di cuore. Tutto accade, infatti, nell'ultimo quarto d'ora. Al 75' è Nicola Di Paolo a sbloccare il punteggio che approfitta di un errore del portiere di casa. Una disattenzione difensiva permette 10 minuti dopo al Guilmi di pareggiare con Nicola De Cinque. Quando la gara sembrava ormai avviata sui binari del pareggio, al 92' è Simone Santovito a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Guilmi di mister Racciatti resta così l'unica squadra a 0 punti. Conclude la giornata il pareggio a reti bianche tra Montalfano e Pollutri.

Da annotare i derby della prossima giornata: Atletico Vasto - Sansalvese, Pollutri - Real San Giacomo e Lentella - Montalfano.

LA 3ª GIORNATA

Aurora Furci - Atletico Vasto 2-0

Guilmi - Casalanguida 1-2

Montalfano - Pollutri 0-0

New Robur - Virtus Tufillo 2-2

Real San Giacomo - Vasto United 4-0

Sansalvese - Dinamo Roccaspinalveti 4-0

Torrebruna - Lentella 1-3

LA CLASSIFICA

New Robur 7

Lentella 7

Torrebruna 6

Real San Giacomo 6

Sansalvese 6

Aurora Furci 5

Virtus Tufillo 5

Dinamo Roccaspinalveti 4

Montalfano 4

Atletico Vasto 3

Casalanguida 3

Vasto United 1

Pollutri 1

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Sansalvese

Casalanguida - Aurora Furci

Dinamo Roccaspinalveti - Torrebruna

Lentella - Montalfano

Pollutri - Real San Giacomo

Vasto United - New Robur

Virtus Tufillo - Guilmi