Partiranno domani le giornate di lettura nelle scuole nell'ambito del progetto Libriamoci. Tra gli istituti coinvolti c'è quello l'Omincomprensivo "Spataro" di Gissi che ha stilato un ricco calendario per la prossima settimana:

Lunedì 24/10/2016, ore 11:30

Incontro con l’autore: Prof.ssa Oriana Guarino

Biblioteca, Classi: I–II-III-IV-V

Martedì 25/10/2016

Lettura e dibattito in classe

Classi: III, IV: Educare alla legalità di Gherardo Colombo

Classe V: lettura e dibattito in classe di Giulietta e Romeo

Classe II: laboratorio di lettura

Classe I: lettura in biblioteca classe I, ore 12.00

Mercoledì 26/10/2016

Lettura e dibattito in classe

Classe: III, IV, V: Viaggio nelle parole

Classe II: lettura e dibattito in classe sulla legalità

Lettura in biblioteca classe I, ore 12.00

Giovedì 27/10/2015, ore10:00-12:00

Saluti del Dirigente Scolastico Aida Marrone

Incontro con l’autore: Salvatore D’Ascenzo

Aula Magna, Classi: I, II, III, IV, V

Venerdì 28/10/2016

Lettura ad alta voce con i ragazzi del Centro di riabilitazione San Francesco sulla commedia Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare

Biblioteca, Classe: V

Laboratorio di lettura in classe, Classi: I, II, III, IV

Sabato 29/10/2016

Lettura e dibattito in classe.

Classi III, V: La mafia spiegata ai ragazzi di Antonio Nicaso

Classi I-II-III: Bullismo stop di Alessandro Costantini