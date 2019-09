PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Sporting San Salvo e Real Porta Palazzo non si fanno male. Il derby odierno andato in scena a Vasto è terminato con un gol per parte. Sono i sansalvesi ad aprire le marcature con una punizione di Scafetta. I gialloneri, poi, pareggiano su rigore con Torres. Lo stesso centravanti rischia di ribaltare definitivamente il risultato nei minuti finali ma fallisce l'occasione a tu per tu con il numero 1 sansalvese.

Lo Scerni viene superato in trasferta per 1 a 0 dal Real Montazzoli perdendo una buona occasione per salire ai piani alti. Il Roccaspinalveti fa festa in casa imponendosi per 2 a 0 sul Trigno Celenza che ora si ritrova penultimo a 2 punti. Inizia a rischiare grosso, infine, il Fresa che perde anche oggi tra le mura amiche contro l'Ortona. Finisce 2 a 0 per gli ospiti con i biancorossi irriconoscibili ancora fermi a 0 punti.

LA 6ª GIORNATA

Fresa - Ortona 0-2

Real Montazzoli - Scerni 1-0

Real Porta Palazzo - Sporting San Salvo 1-1

Roccaspinalveti - Trigno Celenza 2-0

S. Vito - Marcianese 0-0

Tollese - Paglieta 1-2

Tre Ville - Guastameroli 0-6

Riposa Piazzano

LA CLASSIFICA

Guastameroli 14

Ortona 13

Piazzano 12

Tollese 11

Real Montazzoli 10

Sporting San Salvo 9

Paglieta 9

Scerni 8

S. Vito 7

Marcianese 6

Roccaspinalveti 5

Tre Ville 4

Real Porta Palazzo 3

Trigno Celenza 2

Fresa Calcio 0

IL PROSSIMO TURNO

Guastameroli - Piazzano

Marcianese - Roccaspinalveti

Ortona - Tre Ville

Paglieta - Real Montazzoli

Scerni - S. Vito

Sporting San Salvo - Fresa

Trigno Celenza - Real Porta Palazzo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Odorisiana avanti tutta con i propri pezzi forti. La squadra di mister Marrocco consolida il secondo posto solitario battendo in casa il Gissi per 2 a 1 grazie a Vitelli e Di Matteo. La formazione di Monteodorisio così si porta a due lunghezze dalla capolista Mario Tano. Subito dietro c'è l'Atletico Cupello che ieri si è imposta con una vittoria tennistica nella sfida di casa contro il Real Carpineto Sinello. Termina 6 a 0 e alla festa del gol partecipano un po' tutti: Idris Antenucci, Giuseppe Luciano, Emanuele Mirolli, Marco Raspa, Giuseppe Marino e Mirco Piccinini.

Resta in zona play off lo Sporting Vasto. In trasferta contro il Di Santo Dionisio finisce 1 a 1. Per i vastesi gol di Cristian Di Laudo che colpisce anche una traversa (da annotare anche un palo di Nesit e l'espulsione di D'Amelio al 20'). In settimana lo Sporting si è rinforzato con gli acquisti dell'attaccante Fiorenzo Cartanese (dal San Severo) e il difensore Alessandro Lemonde (dall'Apricena, ex primavera Foggia).

Sembra alle spalle la brutta stagione 2015/2016 per il San Buono. Oggi i giallorossi si sono imposti per 3 a 0 sul Mario Turdò. Reti di Di Pardo (doppietta) e Tonio Romilio su punizione dalla lunga distanza. Inizia a vedere la luce il Real Casale che con l'ottima vittoria in trasferta a Villa S. Maria risale la china. Finisce 2 a 1 con i casalesi in gol con Scardapane e Picciotti. Chiude la giornata il pareggio 0 a 0 tra Carunchio 2010 e Sporting Altino.

LA 5ª GIORNATA

Mario Tano - Quadri 2-0 (ieri)

Atletico Cupello - Real Carpineto Sinello 6-0 (ieri)

Carunchio 2010 - Sporting Altino 0-0 (ieri)

Di Santo Dionisio - Sporting Vasto 1-1

Gissi - Odorisiana 1-2

San Buono - Mario Turdò 3-0

Tornareccio - Palena 1-3

Villa S. Maria - Real Casale 1-2

LA CLASSIFICA

Mario Tano 15

Odorisiana 13

Atletico Cupello 10

Sporting Vasto 9

San Buono 9

Sporting Altino 8

Tornareccio 7

Palena 7

Di Santo Dionisio 6

Mario Turdò 4

Quadri 4

Real Casale 4

Gissi 3

Carunchio 2010 3

Real Carpineto Sinello 2

Villa S. Maria 2

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - Atletico Cupello

Odorisiana - Carunchio 2010

Palena - Villa S. Maria

Quadri - Tornareccio

Real Carpineto Sinello - Mario Tano

Real Casale - Gissi

Sporting Altino - Di Santo Dionisio

Sporting Vasto - San Buono