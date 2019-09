Seconda vittoria consecutiva e prima affermazione esterna della stagione per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel campionato di serie C silver. La squadra di coach Cardillo ha battuto 88-80 il Nuovo Basket Aquilano che arrivava alla sfida a punteggio pieno. I biancorossi hanno condotto sempre avanti la gara andando al riposo lungo avanti di un punto (43-42) e poi incrementando il vantaggio nel terzo parziale. I padroni di casa hanno tentato il rientro ma Ierbs e compagni sono riusciti a conservare quei punti necessari per poter festeggiare alla sirena finale. Top scorer del match Vincenzo Dipierro, con 27 punti messi a referto.

Ora la Vasto Basket è attesa da un doppio turno casalingo di campionato. Giovedì 27 ottobre, alle 20.30 al PalaBCC arriverà la Bca Sulmona mentre domenica, alle 18, i biancorossi ospiteranno l'Airino Termoli che guida la classifica a punteggio pieno.

Nuovo Basket Aquilano - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 80-88 (22-24/42-43/64-73)

Nuovo Basket Aquilano: Foresta 11, Carosi 19, D'Ippolito, Nardecchia, Novakovic 17, Tedeschini, Antonini F. 15, Marraffa, Di Biase, De Filippi, Ciuffini 8, Ranitovic 10. Coach: De Ambrosi

Vasto Basket: Pace 8, De Guglielmo, Flocco 3, Cordici 10, Di Pierro 27, Di Tizio 19, Di Rosso 11, Ierbs 7, Di Giacomantonio , Russi , Peluso, Bernardotto . Coach: Cardillo