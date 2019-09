A due mesi dal terremoto che ha colpito Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e le zone limitrofe, decine di cori di tutta Italia daranno vita ad un evento chiamato "1000 voci per ricominciare" per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite. Ieri, oggi e domani, tanti concerti in tutta Italia permetteranno di continuare a tenere viva l'attenzione su quanto accaduto e, attraverso la musica, impegnarsi per progetti di solidarietà.

Anche Vasto è coinvolta nel progetto e domani sera, lunedì 24 ottobre, alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, si svolgerà il concerto che vede la partecipazione delle associazioni corali cittadine. Ci saranno il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto", il Coro Polifonico Stella Maris, l'Ensemble Medievale Stella Nova, l'Angel’s Eyes Gospel Choir e il Gruppo Folk Città del Vasto "I cantori del Golfo".

"Obiettivo dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori - è far sì che ogni singolo euro raccolto durante i concerti vada realmente ai territori interessati, con il massimo della rapidità e della trasparenza. Si è creato un sottile fil rouge tra presidenti e direttori di cori che da tutta Italia sono stati inseriti nel gruppo WhatsApp '3:36' e che, con grande passione, hanno aderito all'iniziativa. Per garantire la totale trasparenza, è stata chiesta la collaborazione dell'Istituto Bancario RIVABANCA BCC che ha permesso l'apertura di un conto corrente dedicato, a zero spese, intestato 1000vocixricominciare".