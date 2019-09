Nei giorni scorsi il sindaco di San Salvo si è fatto promotore di un incontro, per rafforzare i punti di contatto, tra il mondo della scuola e le attività produttive operanti nell’area industriale di Piana Sant’Angelo. "Confronto a tutto tondo – spiega una nota del Comune – voluto dal sindaco Tiziana Magnacca per una verifica sul campo delle opportunità e sulle strategie attuabili per una più stretta collaborazione tra mondo scolastico e industriale al fine di realizzare ulteriori progetti di alternanza scuola-lavoro".

Sono stati ricevuti presso la sede municipale Sara Solipaca (dirigente Istituto Mattioli), Graziano Marcovecchio (presidente della Pilkington Italia spa), Marco Mari (responsabile risorse umane Denso) e Chiara Graziano (responsabile risorse umane Te Connectivity).

"È sempre positivo il confronto nell’ascolto dell’altro. Abbiamo avuto modo di ribadire – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – la necessità di promuovere ogni forma di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro perché tra queste due realtà sia sempre forte il vincolo di collaborazione e di reciproco dialogo al fine di compiere scelte per un futuro che facciano incontrare le strade della formazione e dell’occupazione».

Il sindaco ha auspicato che la formazione scolastica a San Salvo si caratterizzi ancor di più con un indirizzo meccatronico per meglio rapportarsi con le aziende dell’area industriale, ma soprattutto si possano creare le condizioni per una ulteriore preparazione post diploma per meglio qualificare i giovani del territorio.