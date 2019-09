"La scienza ci insegna a non trascurare niente, perché nel piccolo sono sempre presenti i principi del grande, come nel grande è contenuto il piccolo". Partendo dall’affermazione dello scienziato inglese Michael Faraday l’Istituto comprensivo di n. 2 di San Salvo (dirigente scolastica Anna Orsatti), con il patrocinio dell’amministrazione comunale, presenta la Settimana della diffusione della cultura scientifica che si svolgerà nel plesso S. Antonio dal 24 al 28 ottobre prossimi per sviluppare il tema: “Viaggio dal centro della terra alla superficie”. Protagonisti i bambini e i docenti della scuola primaria con il coordinamento delle insegnanti Teresa Antonietta Teti e Dora Evangelista.

"Viaggio dal centro della Terra alla superficie – spiegano dalla scuola – costituisce un evento importante ai fini di favorire la crescita della cultura scientifico-tecnologica, promuovere atteggiamenti positivi nei confronti del mondo scientifico, comprendere e agire sulla realtà per soddisfare il bisogno e il piacere di speculazione e di continua sfida intellettuale. Iniziativa che intende promuovere la didattica laboratoriale, incentivando l'utilizzo del laboratorio scientifico e valorizzando tutte le esperienze maturate negli anni scolastici precedenti per renderle fruibili anche dall’utenza del territorio. Il nucleo tematico di quest’anno, unanimemente scelto e condiviso dal team di progettazione scientifica dell'istituto, verte sui seguenti aspetti: fisica e chimica della Terra in relazione alla sua struttura interna, formazione e composizione, analisi della stratificazione del suolo e del sottosuolo, rispetto dell'equilibrio geomorfologico al fine di evitare e prevenire frane e smottamenti, studio delle onde sismiche e loro modalità di propagazione.

Una sezione sarà dedicata alla descrizione e alla classificazione dei vulcani e alla ricostruzione di tutte le fasi di una delle eruzioni più imponenti e catastrofiche della storia. Ad attività che privilegiano l’utilizzo del metodo della ricerca e la partecipazione condivisa di concetti, calibrate anche per alunni della scuola dell’infanzia e condotte con professionalità e competenza dai docenti dell’istituto, saranno affiancati conferenze e convegni trattati da esperti. Il viaggio intrapreso lascerà numerose occasioni di approfondimento e di arricchimento individuale e spunti di riflessione a quanti vorranno, insieme ai nostri studenti, percorrere o ripercorrere le fasi che hanno contrassegnato la nascita e le continue trasformazioni del nostro pianeta".

Lunedì 24 ottobre - ore 9.30

Aula Blu S. Antonio

Conferenza interattiva

“Madre terra: dal big bang alla formazione dell’universo”

A cura di Giuseppe Giampietro, ingegnere civile

Mercoledì 26 ottobre - ore 16:30-18:00

Laboratorio scientifico S.Antonio

“Trasformazioni chimiche, meccanica e dinamica dei movimenti tellurici”

• Lupo terremoto - Anna Nacci e Angela Maione, Docenti Istituto Comprensivo Statale n. 2

• Magie di esplosioni - Vitalia Padula e andreina Zanna, docenti Istituto Comprensivo Statale n. 2

ore 17:00

Aula Blu S. Antonio

Convegno “Il mio prossimo terremoto: comunicazione e prevenzione”

A cura di Francesco Maria Giovanni Stoppa, docente di vulcanologia Facoltà di geologia Università D’Annunzio Chieti-Pescara

Relatore Emanuele Di Nardo, sociologo e giornalista

Giovedì 27 ottobre - ore 09:30 - 11:00

Giardino S. Antonio

Outdoor training

"Le radici proteggono la terra: funzione delle radici arboree, equilibrio idrogeologico"

A cura del Corpo Forestale - Studenti Istituto comprensivo statale n. 2

ore 15:00 – 18:00

Laboratorio scientifico S. Antonio

Laboratori scuola primaria

“Stratificazione e composizione chimica del terreno, ecosistemi suolo e sottosuolo, geofisica dei vulcani e dei terremoti, visioni di campioni di terreno al microscopio digitale”

• Vulcani a piccoli passi - Giuseppe Napoleone e Simona D’Angelo, docenti Istituto comprensivo statale n. 2

• Terreno a strati - Luca Baldassarre, docente Istituto comprensivo statale n. 2

• Sulla terra e sotto la terra - Giuseppe D’Aolise, docente istituto comprensivo statale n. 2

Venerdì 28 ottobre - ore 09:30

Aula Blu S. Antonio

Conferenza interattiva “Dal centro della terra all’universo: litosfera, astenosfera e mesosfera”

A cura di Nicola Canci, fisico dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso