Applausi ieri sera nella cattedrale di San Giuseppe per il concerto inserito nel programma del Festival corale internazionale "Costa dei trabocchi d'Abruzzo". Ad esibirsi sono stati i padroni di casa del Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" diretto da Luigi Di Tullio e gli svizzeri dello Shama Ensemble Vocal, ospiti in Abruzzo per questo appuntamento organizzato dall'assocazione vastese presieduta da Bruno Di Lena e che ha coinvolto anche le città di Orsogna, Ortona e Francavilla al Mare.

Oggi, domenica 23 ottobre, si chiude la rassegna internazionale con un doppio appuntamento, alle 11.30 a Palazzo d'Avalos e alle 19 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore con le esibizioni del Coro Polifonico Histoniu, dello Shama Ensemlbe Vocal e con Les vagabonds de Boisbriand, coro canadese.

Domani, lunedì 24 ottobre, ci sarà un altro appuntamento musicale in città. I cori vastesi daranno vita, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, al concerto "1000 voci per ricominciare", per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso 24 agosto [LEGGI].