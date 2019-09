Vittoria esterna per il Cupello nell’anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza. La squadra del presidente Di Francesco vince in casa del Morro d’Oro grazie alla rete messa a segno da Augelli su calcio di punzione nel secondo tempo. Con i tre punti conquistati oggi il Cupello sale a quota 14 in classifica in attesa delle sfide di domani.

Nel primo tempo è la squadra di casa a tenere il pallino del gioco, facendosi vedere in un paio di occasioni dalle parti di Tascione senza mai impegnare pericolosamente l’estremo difensore rossoblu. I cupellesi sono molto attenti in campo ma non riescono ad essere troppo incisivi in avanti. Ma nella ripresa, con il Morro d’Oro che prova a cercare il gol del vantaggio, è la squadra di mister Di Francesco ad andare in rete. Al 17’ Augelli calcia una punizione che trova la deviazione della barriera e finisce in rete. La squadra di casa si butta in avanti alla ricerca di un pareggio che eviterebbe di restare impantanati nelle zone basse della classifica. Al 35’ ci prova Di Francia a deviare di testa su calcio di punizione ma il portiere cupellese controlla la situazione. Antenucci e compagni continuano a difendere con attenzione e provano ad essere pericolosi nelle ripartenze per siglare il raddoppio.

La 9ª giornata

Francavilla - Sambuceto

Martinsicuro - Montorio 88

Miglianico - Penne

Paterno - Amiternina

Morro d’Oro - Cupello 0-1

River Chieti - Alba Adriatica

San Salvo - RC Angolana

Virtus Teramo - Capistrello

Acquaesapone - Nerostellati

La classifica

18 Francavilla

18 San Salvo

18 Paterno

17 Martinsicuro

14 Nerostellati

14 Alba Adriatica

14 Acquaesapone

14 Cupello *

11 River Chieti

10 Sambuceto

10 Capistrello

9 Virtus Teramo

7 RC Angolana

7 Amiternina

7 Montorio 88

5 Morro d’Oro *

4 Miglianico

4 Penne

*una partita in più