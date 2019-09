Sono stati Gianluca Colavitto e Giuseppe Alloccaa parlare alla vigilia dell'8ª giornata di campionato che vedrà la Vastese impegnata in casa della Vis Pesaro. Al termine dell'allenamento di rifinitura sul prato dell'Aragona, in cui sono state provate situazioni di gioco e schemi sui calci da fermo, il tecnico e il capitano dei biancorossi hanno raccontato come la squadra si è preparata per la trasferta in terra marchigiana. Ad aprire la conferenza stampa un'ultima analisi della sconfitta di domenica scorsa contro il Campobasso. La Vastese, dopo aver tanto attaccato, è andata sotto su rigore e poi allo scadere del primo tempo rendendo poi inutile l'assalto della ripresa.

Mister Colavitto esordisce: "Per me nel calcio la sfortuna non esiste. Esistono l’imprecisione, magari un errore di posizionamento in campo, l'errore dell'arbitro. Ma di sfortuna non si può parlare, altrimenti si danno degli alibi. Ormai è passata, domani abbiamo una partita molto difficile contro una squadra che gioca bene a calcio". Gli fa eco Allocca: "Ci aspettavamo una partita di qeul genere dal Campobasso, con tanti uomini dietro la linea della palla, ne avevamo parlato anche in settimana. Un po’ ce la siamo cercata, ma nel secondo tempo siamo stati sempre nella loro metà campo. Però il calcio da e toglie, quindi pensiamo alla prossima". Il difensore della Vastese torna a disposizione dopo un paio di settimane di stop: "Stare fuori non è mai bello, l'importante è essere rientrato in gruppo, mi sono allenato bene e sono a disposizione del mister".

La Vis Pesaro, che segue la Vastese con 4 punti di distacco (10 dei marchigiani contro i 14 degli abruzzesi), viene dal pareggio in casa della Civitanovese. "Domani per portare il risultato a casa dobbiamo fare una partita perfetta - dice Colavitto - . Bisogna stare veramente concentrati perchè, ad oggi, è sicuramente la squadra che più mi ha impressionato nel palleggio. Hanno qualità e idee di calcio. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità e possiamo toglierci qualche bella soddisfazione". In chiusura Colavitto manda messaggi positivi al suo gruppo. "Ho la fortuna di allenare degli uomini e chi mi sta a fianco - dice rivolgendosi ad Allocca - è veramente una persona importante. Sono contento perchè il gruppo sta lavorando bene- conclude Colavitto - e guardiamo con positività ai prossimi impegni".

L’8ª giornata

Campobasso - San Nicolò

Matelica - San Marino

Monticelli - Chieti

Olympia Agnonese - Fermana

Pineto - Alfonsine

Recanatese - Civitanovese

Romagna Centro - Castelfidardo

Sammaurese - Jesina

Vis Pesaro - Vastese

La classifica

15 Olympia Agnonese; 14 Vastese, Matelica; 13 Fermana; 12 San Nicolò; 11 Sammaurese, Campobasso; 10 Civitanovese, Vis Pesaro; 9 Alfonsine; 8 San Marino, Monticelli, Romagna Centro; 7 Castelfidardo, Jesina; 5 Pineto, Recanatese; 0 Chieti.