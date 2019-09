Tutta la comunità sansalvese piange la scomparsa di Eugenio Di Petta, 45enne tra i fondatori e figura di riferimento del gruppo Scout San Salvo 1 della parrocchia di San Giuseppe. Era stato colpito a fine settembre da un aneurisma, al quale era seguito il trasferimento in fin di vita a Teramo. Qui è stato sottoposto durante le scorse settimane a un delicato intervento. La comunità di fedeli si era stretta nella preghiera in più occasioni rispondendo all'appello di don Raimondo Artese. Di Petta lavorava come fisioterapista all'istituto San Francesco di Vasto Marina; amante dello sport e del nordic walking, era conosciuto per il suo attivismo in ambito associativo.

Poco prima delle 22 il suo cuore ha smesso di battere lasciando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Lascia la moglie e tre figli. Di lui resterà indelebile il ricordo di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Le esequie funebri verranno celebrate domenica 23 ottobre, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe. Alle 12.30 la salma sarà portata in chiesa dove ci sarà una veglia di preghiera fino al funerale.