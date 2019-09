Il Consorzio Vasto in Centro, in collaborazione con Marco Santilli Communication e con il patrocinio del Comune di Vasto, è lieto di confermare che il Gran Galà della Moda, inizialmente previsto per la festività di San Michele ed annullato per le condizioni meteorologiche avverse, si svolgerà domenica 23 ottobre alle 17.30 in piazza Rossetti (ed in caso di cattivo tempo al Teatro Rossetti con lo stesso orario), con la gradita presenza della showgirl Raffaella Fico.

"Tale evento - spiega il presidente del Consorzio Marco Corvino - rappresenta l’occasione per rinforzare la collaborazione con l’amministrazione del Comune, una sinergia capace di offrire una immagine della città di Vasto più vivace e più attiva, più accogliente e più elegante, alle famiglie che affolleranno il centro storico".