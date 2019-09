Nuove divise di rappresentanza per la Vastese Calcio che ieri è stata ospitata da Raffaele Di Giacomo presso il suo punto vendita Dgiraffa di Vasto, per le ultime prove dei capi di abbigliamento che i calciatori biancorossi indosseranno prima e dopo le partite e nelle occasioni ufficiali. Per Di Giacomo non è una novità legare il marchio da lui creato con una squadra sportiva. Già da tempo, infatti, è partner della squadra di ciclismo Vini Fantini Nippo De Rosa, capitanata da Damiano Cunego [GUARDA LE INTERVISTE]. Per Allocca e compagni Di Giacomo ha confezionato jeans, camicia, giacca, cravatta e scarpe, olte alle t-shirt con l'immancabile giraffa stilizzata (il suo marchio) e alle felpe. "Ho ideato una serie di capi pensati per le squadre sportive - spiega Di Giacomo - scegliendo anche il claim It's Dgiraffa, un po' per richiamare l'originalità del made in Italy e un po' per simboleggiare il senso di appartenenza che ogni sportivo ha con la sua squadra".

Con la presenza del presidente Franco Bolami, del diesse Pino De Filippis e del responsabile marketing Michele Cappa, l'incontro in casa Di Giacomo è stato un break per i calciatori nella marcia di avvicinamento alla sfida di domenica a Pesaro. La Vastese, dopo lo stop interno contro il Campobasso mister Colavitto ha serrato le fila e preparato al meglio la partita in terra marchigiana in cui i biancorossi vogliono tornare a fare risultato.

L'intervista a Giampiero Di Pietro [GUARDA]



L’8ª giornata

Campobasso - San Nicolò

Matelica - San Marino

Monticelli - Chieti

Olympia Agnonese - Fermana

Pineto - Alfonsine

Recanatese - Civitanovese

Romagna Centro - Castelfidardo

Sammaurese - Jesina

Vis Pesaro - Vastese

La classifica

15 Olympia Agnonese; 14 Vastese, Matelica; 13 Fermana; 12 San Nicolò; 11 Sammaurese, Campobasso; 10 Civitanovese, Vis Pesaro; 9 Alfonsine; 8 San Marino, Monticelli, Romagna Centro; 7 Castelfidardo, Jesina; 5 Pineto, Recanatese; 0 Chieti.