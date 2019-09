La gestione degli impianti sportivi Salesiani, in via San Domenico Savio, sotto la lente del consigliere comunale di Unione per Vasto, Alessandra Cappa, che ha indirizzato al sindaco di Vasto, Francesco Menna, un'interrogazione a risposta scritta, nella quale si rileva che "a tutt’oggi, gli impianti sono scarsamente utilizzati pertanto il notevole sforzo economico sopportato dal Comune è risultato vano" e che "a distanza di un anno e mezzo dall’acquisizione degli impianti, il Comune non ha assunto alcuna iniziativa né elaborato progetti allo scopo di favorire lo sfruttamento del patrimonio acquisito e, peraltro, gli impianti stessi sono sprovvisti di manutenzione e di pulizia, in quanto, anche la pulizia degli spogliatoi e dei bagni, viene lasciata ai fruitori occasionali dell’impianto stesso, senza alcuna garanzia per il rispetto delle regole igieniche e senza alcun controllo da parte del Comune".

Da qui l'interrogazione per sapere "se l’Amministrazione comunale intende provvedere, e con quale tempistica, ad individuare le modalità per la migliore ed efficiente gestione degli impianti; se l’Amministrazione comunale intende provvedere, e con quali modalità e tempistica, ad affidare la gestione degli impianti sportivi, anche al fine di incentivare le politiche giovanili e tutelare il patrimonio immobiliare acquisito; a quanto ammontano le entrate annue relative al pagamento del canone da parte degli eventuali fruitori degli impianti e a quanto ammontano le spese e i costi conseguenti all’acquisizione degli impianti al patrimonio comunale".