Si sta svolgendo in questi giorni l'edizione 2016 della Settimana del Pianeta Terra, promossa da VastoScienza e dal Polo liceale Mattioli di Vasto. Ieri gli studenti si sono cimentati nelle vesti di divulgatori scientifici in un modo originale. Ecco il racconto di Caterina Ottaviano.

Se in mattinata avete fatto una passeggiata in piazza Rossetti avrete notato degli stand con gruppi di ragazzi del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto che, per la Settimana del Pianeta Terra, si sono occupati degli aspetti storici e geologici legati al nostro territorio e hanno illustrato con foto d’epoca la frana del 1956 e parlato dell’anfiteatro romano situato proprio sotto la piazza. Altri saranno sicuramente andati a fare la spesa presso il Centro del Vasto (ex Pianeta), lì i ragazzi hanno parlato di Geologia ambientale e, attraverso esperimenti ed exhibit, hanno trattato di geofisica, sismologia e vulcanologia coinvolgendo, con domande, i cittadini.

Altri ancora avranno preso la circolare per raggiungere i posti di lavoro o per girare la città e avranno trovato, sulla linea 3 e sulla linea 4, ragazzi che descrivevano il territorio dal punto di vista geologico e storico-culturale. Si è parlato delle Terme Histoniensi, del faro di Punta Penna, della riserva naturale di Punta Aderci, delle problematiche legate ai rifiuti tossici rilasciati dalle navi nel Porto di Vasto.

Noi che siamo saliti sulla linea 3 abbiamo avuto bisogno solo della locandina dell’evento e della voglia di condividere il nostro studio con i cittadini in una forma del tutto innovativa. L’idea della circolare è stata quasi una sfida che ha permesso di relazionarci in modo diverso con un pubblico che certo non ci aveva scelto ma, incontrandoci, ha percorso il breve tratto urban probabilmente in modo più curioso e interessante.

I viaggiatori sono rimasti sorpresi nel vedere un gruppo di giovani in autobus parlare di argomenti legati al territorio, magari proprio del tratto da loro percorso ogni giorno. Hanno prestato attenzione, hanno partecipato con domande, con notizie curiose… il tutto è stato reso facile grazie alla condivisione del “mezzo- luogo” che ha reso confidenziale lo stare insieme. “E’ una bellissima iniziativa quella organizzata dalla vostra scuola” ci ha detto un passeggero. Anche l’autista, il signor Franco, è stato gentilissimo, si è reso molto disponibile, ci ha agevolato nello stabilire un naturale rapporto con i viaggiatori che accompagna quotidianamente nei luoghi abituali, raccontandoci anche qualche aneddoto. Ha commentato positivamente questa giornata ringraziandoci e invitandoci a riproporre l’esperienza.

Per noi è stato gratificante sapere che il progetto è andato a buon fine visto che lo abbiamo vissuto come momento di scambio culturale a 360 gradi, fatto di storie personali, di curiosità, di sguardi compiaciuti. Ringraziamo l’ideatrice del progetto la prof.ssa Rosa Lo Sasso e le prof.sse Clotilde Muzii, Giovanna Santangelo e Mafalda Bellano che ci hanno accompagnato e seguito nel corso della mattinata.

Caterina Ottaviano

