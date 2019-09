E' Sabato Giuliano il nuovo commissario dei Giovani democratici di Vasto. Il segretario provinciale dei Gd assume temporaneamente la guida del circolo di Vasto, presieduto fino alla scorsa settimana da Anna Bosco.

Il comunicato - "In seguito alla nomina ad assessore di Anna Bosco - si legge in un comunicato della segreteria provinciale - si è ritenuto opportuno condividere un percorso che veda un rinnovato protagonismo dei Giovani democratici di Vasto attraverso le dimissioni della stessa Bosco, ed una seguente fase di gestione del circolo vastese che vedrà impegnato Sabato Giuliano, attuale segretario provinciale dei Gd, in quest​o periodo ​di traghettamento.

Un percorso condiviso da tutti gli iscritti Gd, che colgono l'occasione per ringraziare Anna per il lavoro svolto, Mirko Frattarelli come segretario regionale Gd e l'assessore Antonio Del Casale, il segretario provinciale Pd Chiara Zappalorto ed il segretario regionale Pd Marco Rapino perché, nei rispettivi ruoli, ​hanno sempre mostrato sensibilità verso la giovanile".