L'Audax Palmoli passa al turno successivo di Coppa Abruzzo dopo la rinuncia della Virtus Lanciano. La squadra di calcio femminile palmolese era stata inserita nel gruppo C insieme alle lancianese e all'Intrepida Ortona battuta 3 a 0 domenica scorsa [LEGGI]. Nel triangolare sarebbero passate le migliori due in classifica; la squadra di Francesco Nero sarebbe dovuta scendere in campo contro la Virtus domenica 30 ottobre.

Turno di riposo extra per le ragazze, quindi, e passaggio del turno anticipato.