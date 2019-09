Presentata questa mattina la nuova campagna promossa dal Comune di Vasto e Pulchra Ambiente Spa relativa ai controlli sulla qualità della raccolta differenziata, per il rispetto delle corrette modalità di separazione e conferimento dei rifiuti. Presenti l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente Paola Cianci, l’assessore ai Servizi Luigi Marcello, il responsabile dell’area tecnica della Pulchra Davide Fanelli, il tenente della polizia municipale Antonio Di Lena e il gruppo Ispettori Ambientali Comunali.

"Nei mesi di ottobre e novembre - hanno annunciato Comune e Pulchra - sarà controllato il contenuto di sacchetti, bidoni e contenitori di rifiuti per accertare che non vi siano infrazioni. Inoltre sarà controllato il pieno rispetto dei giorni e del calendario di conferimento".

"La campagna prevede affissioni, locandine informative presso i condomini e, naturalmente, controlli serrati su tutta la città. Pulchra Ambiente metterà in campo addetti dedicati al controllo che, affiancati dagli Ispettori Ambientali comunali, verificheranno puntualmente la qualità della differenziata. In presenza di errori scatterà una sanzione".

Per informazioni è possibile recarsi presso l’Ecosportello di Pulchra Ambiente SpA presso il PalaBCC, contattare il numero verde gratuito 800.229.977 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30) o visitare il sito www.pulchrambiente.it.

"L’iniziativa - ha spiegato il vice sindaco e assessore all'Ambiente Paola Cianci - è volta a migliorare gli standard della raccolta, riportando a corretti conferimenti quelle utenze, domestiche e non, che non si curano di differenziare i propri rifiuti, compromettendo tutti gli sforzi fatti fino ad ora per il riciclo dei materiali. La raccolta differenziata porta a porta è l’unico metodo per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e contenimento dei costi per la città. È il momento di fare definitivamente un passo in avanti culturale e di sensibilità ambientale, cessando con gli abbandoni indiscriminati e la non differenziazione dei rifiuti. Il messaggio è chiaro: sanare l’inciviltà di alcuni comporta dei costi per l’intera collettività per questo combatteremo con una linea dura i comportamenti di chi non rispetta la normativa. È ingiusto che per colpa di pochi venga messo in discussione il grande lavoro provato anche dai numeri (circa 60% di R.D. che a causa di tutto l’indifferenziato abbandonato rischia di diminuire) e la buona volontà di chi fa la raccolta differenziata".

"Novità - ha aggiunto Fanelli - anche per gli esercizi commerciali del centro: a ciascuno sarà consegnata una cartolina per ricordare l’importanza del rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti. Inoltre, saranno sostituiti contenitori condominiali usurati".