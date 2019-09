Il Comitato esaminatore del concorso Bandiera Verde Agricoltura della Confederazione italiana agricoltura (Cia) ha deciso all’unanimità di rinnovare al Comune di San Salvo la “Bandiera Verde Agricoltura 2016”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Tiziana Magnacca e dall’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza per la riconferma di riconoscimento attraverso il quale si premiano anche i comuni che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, nell’azione finalizzata a migliorare le condizioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e più in generale dei cittadini.

"Ringraziamo la delegazione di San Salvo – affermano Magnacca e Faienza – e in particolare il coordinatore unico Cia di Chieti-Pescara Giuseppe Torricella per la collaborazione mostrata per il conseguimento della Bandiera Verde Agricoltura 2016 che evidenzia l’impegno del nostro territorio in un settore che produce economia e fonte di reddito per centinaia di famiglie".

La cerimonia di consegna della Bandiera Verde Agricoltura della Cia avverrà venerdì 11 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.