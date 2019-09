Apprezzato e applaudito l’intervento dell’I.C. G.Rossetti presso “Smart Education & Technology Days – 3 giorni per la scuola”, nell’ambito della rassegna “La parola alle scuole”, iniziata ieri a Napoli e che si terrà fino il 21 ottobre 2016 presso la Città della Scienza, che promuove la partecipazione attiva delle scuole e dei docenti. L’importante manifestazione è giunta alla XIV edizione, promossa dal MIUR, dalla Fondazione Idis - Città della Scienza, e in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania e l’USR della Campania, è una delle convention più importanti dedicate al mondo della scuola e coinvolge ogni anno migliaia di docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori e formatori provenienti da istituti di ogni ordine e grado di tutt’Italia.

Gli alunni frequentanti nell’A.S. 2015/2016 le classi 5ªB e 5ªC e 4ªD tempo pieno della Scuola Primaria Luigi Martella, sono stati protagonisti di una significativa esperienza. Mercoledì 19 ottobre accompagnati dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo e dai docenti referenti del progetto Maria Cristina Cogliati, Anna Maria Di Chiacchio, Concettina D’Ambrosio e Leonora D’Orazio sono stati motivo di orgoglio e testimonianza che il sistema scolastico dell’IC G.Rossetti è dinamico e vivace e che si impegna molto sul fronte del cambiamento e dell’innovazione, promuovendo approcci innovativi e buone pratiche attuate nella propria realtà scolastica.

L’obiettivo principale dell’intervento, che si inserisce all’interno del percorso degli “Itinerari e Mondi Virtuali”, è stato quello di valorizzare le esperienze sviluppate nel campo dell’innovazione della didattica e dell’utilizzo delle tecnologie digitali.

Il prodotto realizzato dagli alunni frequentanti nell’A.S. 2015/2016 le classi 5ªB e 5ªC e 4ªD tempo pieno, consiste in un lavoro interdisciplinare quale mosaico progettuale promosso dall’IC Rossetti nel 2015/2016 che si inserisce nel Progetto Verticale di Istituto Vasto e dintorni una comunità in continuo sviluppo realizzato da tutti i docenti delle 63 classi dell’IC per sviluppare senso di appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria identità attraverso lo studio delle realtà del territorio in tutti i suoi aspetti storico-culturali-economici. Inoltre rende il giusto merito all’azione dell’Istituto stesso e dell’USR Abruzzo che da anni sostengono e promuovono con forza, valorizzando le best practices.

Il progetto ha rappresentato la strategia utile per realizzare le indicazioni contenute nell’art. 1 L.107/2015 , commi 7 e 58 riferite a competenze chiave richieste per raggiungere obiettivi formativi prioritari per la formazione giovanile. “L’approccio” – riferisce il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo – ha utilizzato una didattica laboratoriale-orientante, il coding - pensiero computazionale orientante, la metodologia del service learning. Infatti gli alunni con il metodo del service learning e della ricerca-azione hanno reperito informazioni relative al passato e al presente della città del Vasto, studiato carte storiche e attuali sul centro storico orientandosi con mappe e producendo una mappa interattiva utilizzando diversi software fra cui scracth”.

Il lavoro di squadra si è sviluppato attraverso un efficace uso delle tecnologie digitali per ottenere come prodotto una visita virtuale nel centro storico della città del Vasto i cui aspetti più significativi vengono illustrati mediante la voce stessa degli alunni.

Emma Columbro