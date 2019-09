Ospite della prima puntata di Time Out dedicata alla politica sansalvese, Gennaro Luciano, segretario del Partito Democratico. La città sarà chiamata alle urne nella prossima primavera, dopo 5 anni di amministrazione di Tiziana Magnacca. Il dirigente del Pd è chiamato a ricostruire l'unità del centrosinistra; l'obiettivo è arrivare a un candidato unico di coalizione, ma non necessariamente attraverso le primarie, "L'ideale è non farle". Sul primo mandato della Magnacca: "Amministrazione che manca di progettualità".