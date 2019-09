"La Consulta Giovanile Vasto è lieta di invitare la cittadinanza tutta all'anteprima del cortometraggio "Tra il buio e la luce" che si terrà venerdì 21 ottobre dalle ore 17 alle ore 18.30 presso il Centro Servizi Culturali di Vasto".

L'invito giunge dal presidente della Consulta, Angelo Tricase, che spiega: "Il cortometraggio, scritto e diretto da Lorenzo Tricase e Michele Testa, è il terzo lavoro della Zero Production Film, una realtà nata nel settembre dello scorso anno con lo scopo di riunire appassionati di cinema del territorio. L’evento è organizzato dalla Consulta Giovanile Vasto e dalla Zero Production Film in collaborazione con l’Ufficio Agenzia per la Promozione Culturale Vasto – Servizio Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo. Ingresso gratuito".