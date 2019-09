Si svolgerà venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 14,30 presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo il seminario organizzato dalla Teamservice Srl di Vasto sul tema "Il nuovo Accordo sulla formazione di RSPP e ASPP. Novità, interpretazioni, indicazioni operative e ricadute sulle altre figure della prevenzione aziendale" con l’avvocato Lorenzo Fantini, giuslavorista ed esperto delle Politiche di Prevenzione, già dirigente anni 2003-2013 della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali [clicca qui per leggere una recente intervista].

Come spiegano gli organizzatori, si tratta di "un’importante appuntamento per tutti gli addetti ai lavori, e non solo, durante il quale verranno illustrate le recenti novità e i prossimi sviluppi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016. Durante l’incontro si discuterà, inoltre, dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui campi elettromagnetici e dei prossimi, possibili, sviluppi normativi. L’iniziativa della Teamservice Srl – Organismo di formazione accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione continua e superiore – si colloca nell’ambito di un percorso formativo/informativo che ha come obiettivo la diffusione di una maggiore cultura della sicurezza sia da un punto di vista normativo che nella pratica della formazione di tutte le figure aziendali preposte alla sicurezza, nella convinzione che una maggiore consapevolezza dei fattori che minacciano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come l’adozione di buone prassi, siano in grado di ridurre le circa 1.000 morti all’anno dovute a incidenti sul lavoro e riconducibili, principalmente, a comportamenti errati".

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione sul sito della Teamservice Srl www.tsv.it Il seminario, inoltre, è valido come Aggiornamento Rspp/Aspp.

Per info contattare la segreteria organizzativa al numero 0873-367018.