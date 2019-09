Domenica contro il Campobasso è arrivato il primo stop stagionale della Vastese. Smaltita la delusione per com'è andata la sfida con i molisani, con tanto gioco da parte dei biancorossi ma alla fine un risultato penalizzante, Allocca e compagni hanno ripreso ieri gli allenamenti iniziando a pensare alla sfida con la Vis Pesaro. In questo inizio di campionato in serie D ha trovato sempre posto in campo Giampiero Di Pietro, protagonista nella scorsa stagione della promozione dall'Eccellenza, all'esordio nella categoria interregionale. È lui a raccontare ai microfoni di Zonalocale come la squadra ha vissuto questa prima sconfitta e come si sta preparando per tornare a far risultato già da domenica prossima.

L’8ª giornata

Campobasso - San Nicolò

Matelica - San Marino

Monticelli - Chieti

Olympia Agnonese - Fermana

Pineto - Alfonsine

Recanatese - Civitanovese

Romagna Centro - Castelfidardo

Sammaurese - Jesina

Vis Pesaro - Vastese

La classifica

15 Olympia Agnonese; 14 Vastese, Matelica; 13 Fermana; 12 San Nicolò; 11 Sammaurese, Campobasso; 10 Civitanovese, Vis Pesaro; 9 Alfonsine; 8 San Marino, Monticelli, Romagna Centro; 7 Castelfidardo, Jesina; 5 Pineto, Recanatese; 0 Chieti.