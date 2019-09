La vita da artista di strada raccontata da Luca Della Gatta, in arte Agro The Clown, ragazzo vastese che da quattro anni a questa parte si esibisce in giro per il mondo, nelle piazze e durante i festival. Si esibisce portando in scena spettacoli differenti, conditi dal sorriso e dalla simpatia che lo contraddistinguono. Laureato in Scienze della Formazione all’Università di Perugia, Luca ha iniziato ad avvicinarsi a questa passione vivendo prima l’esperienza della clownterapia durante gli anni universitari. Poi ha frequentato la scuola di circo di Madrid e da lì ha iniziato ad esibirsi in pubblico.

A Torino- la sua città di base per così dire- ha studiato presso l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice .Questa settimana sarà a Rimini, impegnato nel Festival Premio Italiano Artisti di strada ‘La Catena di Zampanò', importante rassegna ispirata dall’amore di Federico Fellini per il mondo dei clown, del circo e dell’arte di strada. Martedì sul blog Lettere dalla Realtà è stata raccontata la sua storia [LEGGI] ed oggi invece vi proponiamo il reportage realizzato dal medesimo blog in collaborazione con zonalocale.tv. Le storie ed i racconti di un Artista di strada.