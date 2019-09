Presentata questa mattina l'interpellanza al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca relativa agli accertamenti Tarsu negli anni 2012-2013 da parte dei consiglieri comunali di San Salvo Democratica Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese, che vogliono vederci chiaro su presunte "disparità di trattamento" nella gestione dei contenziosi.

In particolare, dall'opposizione vogliono sapere "quante e quali rettifiche ed annullamenti sono state operate nel periodo aprile 2012 - marzo 2013 dalla Assoservizi a seguito di contraddittori con gli utenti; se risponde al vero che vi sono state numerose rettifiche ed annullamenti che hanno riguardato garage e soffitti, diventati improvvisamente di altezza inferiore a m 1,50; se tali contraddittori sono stati fatti innanzi a funzionari di Assoservizi o davanti a funzionari dell' Ufficio tributi del Comune di San Salvo; se il Comune prima di far partire gli avvisi di accertamento ha esercitato un controllo preventivo sui nominativi; se risponde al vero che non tutti gli accertamenti sono stati effettuati da Assoservizi, titolare del servizio dietro appalto, ma alcuni anche direttamente dal Comune; se vi è stato disparità di trattamento tra chi è stato accertato da Assoservizi e chi dal Comune; se per quanto sopra ipotizzato, dovesse configurarsi una disparità di trattamento, da chi è stato autorizzato e quali provvedimenti si intendono assumere; se risponde al vero che per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali vi sono state disparità di trattamento; quali importi hanno riguardato le rettifiche e gli annullamenti operati e quanto è stato incassato in totale negli anni 2012 e 2013".