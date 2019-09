Sono stati bloccati e arrestati dopo un lungo inseguimento due dei componenti della banda che questa notte aveva compiuto un furto ai danni di un tir parcheggiato nell'area di servizio "Torre Fantine Ovest". L'operazione, condotta dagli uomini della polizia della sottosezione autostradale Vasto Sud, agli ordini dell'ispettore capo Antonio Pietroniro, ha permesso di recuperare quattro furgoni, risultati poi rubati, su cui la banda aveva caricato 93 quintali di nocciole destinate ad un'azienda di Foggia per un valore di oltre 80mila dollari americani.

"L’operazione si è realizzata intorno alle 4 del mattino nell’Area di Servizio autostradale Torre Fantine Ovest - spiega una nota del comandante provinciale Francesco Cipriano - dove il personale in servizio aveva individuato fermo un autocarro carico di un prezioso quantitativo di nocciole fresche sgusciate destinate ad un noto opificio di Foggia. Si è pazientemente atteso che la banda entrasse in azione predisponendo nel frattempo un posto di blocco qualche chilometro più avanti, dove è stato possibile intercettare i veicoli con i conducenti che stavano abbandonando il luogo del furto senza avere avuto alcun sospetto circa la presenza del personale in servizio. Con il determinate ausilio del personale addetto ai servizi di Polizia Giudiziaria della Sottosezione autostradale le pattuglie in servizio hanno potuto bloccare in sequenza ben quattro veicoli di cui tre carichi di ben 93 q.li di prodotto per un valore superiore agli 80.000 dollari americani".

I conducenti dei veicoli hanno tentato disperatamente la fuga, anche speronando le vetture della polizia impegnate nell'inseguimento. "Tutti gli interventi - prosegue Cirpiano - si sono concretizzati sulla SS. 16 Adriatica tra Termoli e S. Paolo Civitate (FG): un primo veicolo è stato fermato all’altezza del chilometro 620 di detta strada statale, in territorio del Comune di Lesina (FG). L’autista, dopo aver invertito la direzione di marcia del veicolo nel tentativo di provocare un incidente con la pattuglia, ha perso il controllo del medesimo finendo fuori strada e riuscendo tuttavia a far perdere le proprie tracce. Analoga situazione si è verificata alla chilometrica 630 della medesima Statale, in territorio del Comune di S. Paolo Civitate dove il malvivente tallonato dal personale in servizio lanciava fuori della sede stradale il veicolo appesantito dal notevole carico di refurtiva per allontanarsi a piedi con il favore del buio nelle campagne circostanti".

Alle porte di Foggia la polizia è riuscita a bloccare un autocarro Eurocargo con targa falsa, rubato a Bari ad aprile e presumibilimente utilizzato più volte per spostare le refurtive. Alla guida c'era V.V., classe 1975 di San Severo, tratto in arresto. Inoltre è stato arrestato M.L., classe 1952 di Andria, fermato a bordo di un’autovettura Fiat Bravo anch’essa sequestrata utilizzata quale vedetta per la banda in azione. Gli altri veicoli recuperati e sequestrati sono 2 furgoni Iveco risultati anch’essi rubati in provincia di Bari.

Le persone ed i veicoli venivano posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, Procura della Repubblica di Foggia nella persona del Sostituto di turno Rosa Pensa.