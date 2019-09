Edificio ristrutturato ma con problemi alla rete telefonica e aule ridimensionate. Il Partito Democratico di San Salvo torna a chiedere spiegazioni sulla scuola media "Salvo D'Acquisto" riaperta il 12 settembre scorso.

Da allora, però, la segreteria non è stata ancora trasferita e si trova ancora nella scuola di via De Vito. I due consiglieri del Pd, Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli, chiedono quindi con l'interpellanza presentata:

- se è vero che alla data del 16 ottobre 2016 la scuola era sprovvista di rete telefonica e per quale motivo;

- se è vero e per quale ragione la segreteria della scuola media non è stata ancora ritrasferita nel plesso ristrutturato;

- se risponde al vero che dopo l’intervento di ristrutturazione alcune aule sono state ridimensionate a tal punto da non rispettare più il rapporto tra numero di alunni e dimensione dell’aula ( D.M. del 18 dicembre 1975 e s.m. i.).