Vuoi avere più energia e fiducia in te stesso? Vuoi dire addio allo stress e gestire le tue emozioni? Vuoi ridere, piacerti e piacere di più?



“VOGLIO UNA VITA STRAORDINARIA” è un corso che aiuta chi vuole il meglio dalla vita a prendersi cura di sé e ad esprimere tutto il proprio potenziale per avere un’esistenza straordinaria.

Ecco alcuni commenti di chi ha già seguito le precedenti edizioni:

· “Avevo proprio bisogno di cambiare qualcosa. Sono tornata a pensare che la vita è bella e che merita di essere vissuta”. (Gabriella)

· “Alla fine di ogni incontro ero carica di adrenalina. Grazie, grazie, grazie per le emozioni forti e coinvolgenti che siete riusciti a farmi provare!” (Emanuela)

· “L’ho iniziato per curiosità… Ho trovato la “spinta” per raggiungere i miei obiettivi, passo dopo passo. Oggi sono più serena ma soprattutto più leggera: con i miei 23 kg in meno!” (Rita)

A Vasto, giovedì 20 ottobre alle ore 18:30, presso la sala convegni della Parrocchia di San Marco Evangelista (vicino il Centro per l’Impiego) ci sarà, per la prima volta, la presentazione dei 4 PASSI PER CAMBIARE LA TUA VITA, programma della nuova edizione 2016:

1. PRENDERSI CURA DI SÉ

2. FARE LE SCELTE GIUSTE

3. COLTIVARE OTTIME RELAZIONI

4. DARE IL MEGLIO DI SÉ

Vuoi saperne di più? Telefona allo 320.5317115, invia una mail a info@pnllowcost.it. o visita il nostro sito www.pnllowcost.it

Prenditi cura di te, adesso. Prenota il tuo posto.

Ti aspettiamo.

Graziano Artese e Josè Sergio Santoro

Informazione pubblicitaria