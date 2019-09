Un incontro per trattare le problematiche più diffuse delle diverse utenze: luce, gas, telefonia. Si terrà Domenica 23 ottobre, alle ore 18, nella sala convegni della ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ in Vico Raffaello n° 1 a Vasto.



Organizzata nell’ambito del progetto ministeriale “Care sharing – tutela on demand” da Adoc, Asso-Consum e Federconsumatori, in collaborazione con la ‘Società Operaia di Mutuo Soccorso’ di Vasto, l’iniziativa ha lo scopo di informare circa la violazione dei diritti dei consumatori. Ad affrontare gli argomenti, sarà l’Avvocato Marianna Rita Braccio, responsabile Asso-Consum Vasto.