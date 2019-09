"L'Istituto San Francesco perderà un milione di euro. Che significa meno assistenza, meno lavoro, meno ricchezza per il Vastese. Una riduzione netta del 20%". A puntare nuovamente il dito contro la Regione Abruzzo è Angelo Bucciarelli (Pd). Nuovo capitolo nella battaglia tutta interna al Partito democratico.

Secondo Bucciarelli, "lo smantellamento della rete sanitaria di Vasto procede a tappe forzate. La riorganizzazione della sanità del nostro territorio si è ridotta in una disorganizzazione e in una forte penalizzazione. Oltre alla mancata attivazione di un importante servizio come l'emodinamica ed altre carenze strutturali e organizzative, oggi si assiste ad un notevole taglio discrezionale del budget dell'Istituto San Francesco [LEGGI]. Perché questa sperequazione a tutto vantaggio di altri territori più fortunati?

Chi ha interesse a depotenziare e smantellare un centro qualificato di riabilitazione come l'Istituto San Francesco, che dà certezza è continuità ai bisogni del nostro territorio ed anche ai lavoratori che vivono da anni uno stato di perenne precarietà? I numeri della sperequazione? A fronte di un budget complessivo, che resta invariato, di oltre 60 mln di euro, per gli anni 2016/17, l'Istituto San Francesco perderà un milione di euro. Che significa meno assistenza, meno lavoro, meno ricchezza per il Vastese. Una riduzione netta del 20%. Chi se ne avvantaggerà? Di chi la responsabilità della mancata difesa del nostro territorio, visto che la scelta è prettamente politica? Perché il decreto 108 del settembre 2016 cambia quanto stabilito nel decreto 49 del 2016 di appena 4 mesi prima, cosa è cambiato in questi pochi mesi, come potete vedere nelle foto? Chi o cosa - chiede Bucciarelli - è intervenuto per questo taglio draconiano? Questa volta, a differenza delle altre, la penalizzazione non è stata fatta sulla logica dei numeri, dei tagli lineari e del risparmio di spesa, ma sulla base di esigenze di altri interessi territoriali. Perché ancora noi a pagare?".