Tre gol all'Ortona e avanti un altro. Il ritorno in campo per la Coppa Abruzzo dell'Audax Palmoli sorride alla società di Francesco Nero. Davanti al pubblico di casa è arrivata la compagine ortonese per la prima partita del triangolare nel quale c'è anche il Lanciano.

La stagione è iniziata alla grande per Angelica Di Ninni che ha firmato la doppietta personale e per Loredana Cerrone in gol su calcio di punizione; 3 a 0 il finale. Domenica prossima si affronteranno Ortona e Lanciano, mentre il 30 ottobre l'Audax andrà in trasferta per l'ultima partita del triangolare. Passeranno al turno successivo le prime due in classifica.

LE NOVITA' - Il campionato inizierà il 6 novembre e l'Audax si appresta a interpretare un ruolo da protagonista. Confermato quasi in toto l'organico della passata stagione terminata al quinto posto: ha lasciato Palmoli la centrocampista Maria Giovanna D'Angelo. In entrata il portiere-sicurezza Luana Pavan e la centrocampista Sabrina Giuliani –entrambe provenienti dalla Pro Vasto (non iscritta al campionato) – e la giovanissima Lorenza Mastrippolito.

Innesi, questi, che secondo Nero faranno compiere un salto di qualità a un organico già competitivo.